jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Barisan Jaga (BAJA) Indonesia Raya menegaskan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik mana pun, termasuk Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Organisasi tersebut dibentuk secara mandiri oleh kalangan aktivis, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dengan mengusung semangat kebangsaan serta persatuan.

Penegasan itu disampaikan Ketua Umum DPP BAJA Indonesia Raya Wawan Sanjaya saat melantik pengurus DPD BAJA Indonesia Raya Jawa Barat di Gedung Jatiluhur Valley & Resort, Kabupaten Purwakarta, Minggu (15/11/2026).

Wawan menyebut organisasi yang dibentuk di Hambalang, Bogor, pada Oktober 2026 itu merupakan gerakan yang lahir dari masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan bangsa.

“BAJA Indonesia Raya ini bukan milik partai. BAJA Indonesia Raya ini milik rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Kita berjuang untuk Indonesia Raya, bukan untuk partai politik. Kita jaga persatuan, kita jaga NKRI, kita jaga Pancasila dan UUD 1945,” tegas Wawan dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (17/11/2026).

Dia mengatakan, BAJA Indonesia Raya tidak ingin hanya menjadi organisasi yang menjalankan kegiatan sosial.

Lebih dari itu, gerakan tersebut diarahkan untuk membangun kesadaran masyarakat melalui nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, kebudayaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Menurut Wawan, pembangunan bangsa tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, maupun kekuasaan.