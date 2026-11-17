jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Keandalan teknologi pemungutan suara elektronik atau e-Voting dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, teruji melalui pemeriksaan sengketa hasil pemilihan.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung pada 10-11 November 2026, hasil penghitungan ulang secara manual di Desa Tebo dan Tambak Sari menunjukkan kesesuaian dengan rekaman sistem elektronik.

Pemeriksaan dilakukan dengan membuka kotak audit dan mencocokkan struk hasil pemungutan suara dengan data yang tersimpan dalam sistem.

Hasilnya, penghitungan ulang di kedua desa sesuai dengan rekaman elektronik setelah seluruh suara, termasuk suara yang menggunakan mekanisme manual, diperhitungkan.

Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya bukti audit fisik dalam penerapan teknologi e-Voting. Dengan mekanisme itu, hasil pemilihan tidak hanya tersimpan secara digital, tetapi juga bisa ditelusuri dan diverifikasi ketika muncul keberatan.

Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI, Herry Jasman, mengatakan kepercayaan publik menjadi fondasi penting dalam penerapan teknologi untuk penyelenggaraan demokrasi.

“Kepercayaan publik merupakan fondasi penting dalam transformasi digital, termasuk dalam penyelenggaraan demokrasi. Pengalaman di Kabupaten Sumbawa Barat menjadi pembelajaran sekaligus pembuktian penting bahwa teknologi harus mampu menghadirkan proses yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. INTI Group berkomitmen untuk terus memperkuat kapabilitas dalam menghadirkan solusi teknologi yang memberikan manfaat nyata bagi pemerintah dan masyarakat,” ucap Herry dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Selasa (17/11/2026).

Dalam Pilkades Serentak 2026 di Kabupaten Sumbawa Barat, penerapan e-Voting mencakup 21 desa yang tersebar di delapan kecamatan dengan melibatkan 65 calon kepala desa.