jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons soal pabrik BYD di Kabupaten Subang yang terus mendapat aksi protes dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas).

Rencananya, ia akan mengumpulkan seluruh jajaran aparat keamanan di Subang untuk membahas pengamanan pabrik mobil listrik tersebut.

Dedi mengatakan, ia akan mengerahkan aparat keamanan untuk menjaga pabrik BYD agar kejadian serupa tidak terulang.

Ia juga berencana kembali mendatangi lokasi untuk memastikan pengamanan berjalan dengan baik.

"Udah nanti kita mau datengin. Mau saya undang seluruh jajaran keamanan yang ada di wilayah Kabupaten Subangnya untuk sama-sama menjaga itu dengan cepat," kata Dedi saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (17/11/2026).

Meski demikian, Dedi memastikan kondisi pabrik BYD hingga saat ini masih aman.

Menurutnya, persoalan yang kerap muncul diminta oleh ormas berkaitan dengan proses perekrutan tenaga kerja.

"Sampai sekarang sih masih aman. Itu kan masalah rekrutmen tenaga kerja ya. Sebenarnya lebih banyak pada aspek humanity-nya sih," kata Dedi.