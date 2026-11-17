jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Universitas Pasundan (Unpas) resmi memberhentikan satu orang dosen tetap yang terbukti melakukan tindak kekerasan seksual (TPKS) terhadap mahasiswi. Dosen tersebut dinilai melakukan pelanggaran berat.

Sementara itu, tiga dosen lainnya dinyatakan melakukan pelanggaran ringan. Mereka dijatuhi sanksi berupa teguran dan peringatan dari rektor serta pembinaan oleh pimpinan fakultas.

"Terdapat satu orang dosen telah melakukan pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai kategori berat dan tiga orang dosen berkategori pelanggaran ringan," demikian keterangan resmi Unpas yang diunggah melalui akun media sosial resminya, Selasa (17/11/2026).

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Dalam keterangannya, Unpas menegaskan bahwa dosen yang melakukan pelanggaran berat telah diberhentikan dari statusnya sebagai dosen tetap. Adapun tiga dosen yang melakukan pelanggaran ringan telah menerima teguran dan peringatan dari rektor serta akan menjalani pembinaan.

"Dosen yang melakukan pelanggaran berat diberhentikan dari statusnya sebagai dosen tetap," tulis pihak Unpas.

Selain menjatuhkan sanksi, pihak universitas juga berkomitmen memberikan pendampingan kepada para korban melalui PPKPT BK-ULD. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan kampus yang nyaman, aman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Unpas juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul akibat pemberitaan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum dosen di lingkungan kampus tersebut.

"Universitas Pasundan memohon maaf atas kegaduhan yang timbul akibat berita dugaan kekerasan seksual oleh oknum dosen. Kami mengapresiasi dukungan dari masyarakat," demikian pernyataan tersebut.