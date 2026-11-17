jabar.jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kampus UI sisi Jakarta.

Namun, UI menegaskan bahwa Hutan Kota UI tetap menjadi kawasan hijau yang dipreservasi dan tidak termasuk lahan yang diusulkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.

Dukungan UI terhadap program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari komitmen perguruan tinggi dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.

Sikap tersebut juga sejalan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Pernyataan UI disampaikan menyusul pertemuan Menteri Sosial dan Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Kampus UI.

Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional (DHMPI) UI, Erwin Panigoro, menjelaskan bahwa tanah yang dikelola UI merupakan tanah milik negara.

Oleh karena itu, UI mendukung apabila pemerintah memerlukan pemanfaatan lahan tersebut untuk kepentingan pendidikan masyarakat yang lebih luas.