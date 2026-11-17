jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Warga di Jalan Cihampelas Gg. Swadaya, Cipaganti, Kota Bandung, mengungkapkan detik-detik air bah menyapu bangunan kirmir yang tengah dalam proses perbaikan.

Kirmir yang berdiri di pinggir Sungai Cikalintu itu seketika ambrol dan membuat debit air tinggi dan meluap ke rumah warga. Akibatnya, air membanjiri sejumlah warga dengan ketinggian bervariasi.

Salah seorang warga, Ester mengatakan, sebelum kejadian dia sudah mengantisipasi datangnya air karena tempat tinggalnya sudah langganan banjir saat musim hujan tiba.

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Hanya saja dia tak menyangka, air yang datang pada Senin (16/11/2026) sore, debitnya sangat besar dan mampu merobohkan kirmir yang ada di depan kediamannya.

"Memang kalau kita (di sini) sudah ada gluduk-gluduk air (mau datang), kami pasti sudah antisipasi depan rumah pasang (papan kayu), di bawahnya pakai kain-kain gitu, buat ganjel supaya air enggak masuk," kata Ester saat ditemui di kediamannya, Selasa (17/11).

(Petugas sedang memperbaiki kirmir yang ambruk usai debit air meluap di Sungai Cikalintu, Jalan Cihampelas, Gang Swadaya III, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Selasa (17/11/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com)

Banjir yang berulang ini pun masih jadi masalah yang belum menemukan solusinya. Katanya, sejauh ini pemerintah hanya berupaya memperbaiki kirmir dan saluran air di sekitar Sungai Cikalintu.