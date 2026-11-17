jabar.jpnn.com, DEPOK - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok melakukan pemeriksaan urine terhadap 321 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika sekaligus mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba.

Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Depok, Purwoko Nugroho, mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, langkah Dishub Kota Depok memfasilitasi pemeriksaan urine bagi para pegawainya merupakan bentuk kepedulian terhadap terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan bebas narkoba.

"Kami mengapresiasi langkah Dishub yang telah memfasilitasi pemeriksaan urine bagi para pegawainya," ujar Purwoko.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 13 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Baca Juga: Polisi Amankan Sopir Truk Usai Kecelakaan Maut di Tanjakan GDC Depok

Purwoko menambahkan, hasil pemeriksaan urine nantinya akan disampaikan secara resmi kepada Dishub Kota Depok melalui surat yang ditandatangani Kepala BNN Kota Depok.

"Harapannya seluruh pegawai PPPK Dishub Kota Depok bersih dari narkoba," tuturnya.