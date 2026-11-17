jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - IPB University bersama Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) mendorong penguatan kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Upaya tersebut dibahas dalam Seminar Nasional dan The 62nd IPB Strategic Talks bertema “Sinergi Akademisi, Praktisi dan Pemerintah dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan” di Ruang Sidang Senat Akademik, Gedung Andi Hakim Nasution (AHN) Lantai 6, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Selasa (17/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara hibrida pada pukul 08.30–13.00 WIB tersebut diikuti pengurus dan anggota INKINDO, Dewan Pengurus Provinsi (DPP) INKINDO dari seluruh Indonesia, sivitas akademika IPB University, serta masyarakat umum.

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Seminar ini menyoroti bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan peningkatan produksi.

Aspek keterjangkauan, aksesibilitas, keamanan, mutu, distribusi, dan keberlanjutan juga menjadi bagian penting dalam membangun sistem pangan yang tangguh.

Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi pangan yang berbeda.

Oleh karena itu, pembangunan ketahanan pangan membutuhkan perencanaan berbasis potensi wilayah, dukungan data yang akurat, pemetaan geospasial, penyusunan neraca pangan, serta infrastruktur pendukung yang terintegrasi.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) INKINDO, Erie Heryadi, menegaskan bahwa konsultan profesional memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan yang terencana dan berkelanjutan.