jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Puluhan kepala keluarga terdampak air bah yang menerjang dua RT di Jalan Cihampelas Gg. Swadaya III, Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Air bah tersebut merupakan banjir kiriman dari wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, saat hujan deras mengguyur wilayah Bandung pada Senin (16/11/2026) sore.

Sungai Cikalintu yang mengalir di tengah-tengah permukiman itu, debit airnya meluap dan menyebabkan kirmir ambruk.

Pantauan JPNN di lokasi, warga tengah gotong royong membersihkan area permukiman yang dipadati rumah warga.

Perbaikan kirmir ambruk pun tengah dilakukan petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung bersama tim Gober Pemkot Bandung.

Pemilik rumah yang kediamannya berdekatan dengan kirmir ambruk, sampai dengan siang ini masih bersiaga.

Mereka juga memasang papan kayu di jalur masuk air seperti pintu dan gerbang, untuk mengantisipasi air masuk ke dalam.

Lurah Cipaganti, Ida mengatakan, ada 35 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak banjir Sungai Cikalintu.