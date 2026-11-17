jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Selasa, 17 November 2026, tercatat sebesar Rp 2.515.000 per gram.

Sementara itu, harga emas setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp 2.521.288 per gram.

Berdasarkan data harga emas dan perak yang diperbarui pada Selasa (17/11/2026) pukul 08.48 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Untuk ukuran terkecil, emas batangan seberat 0,5 gram dibanderol Rp 1.307.500. Setelah ditambah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp 1.310.769.

Sementara itu, emas batangan ukuran 5 gram memiliki harga dasar Rp 12.390.000 atau Rp 12.420.975 setelah pajak.

Adapun emas dengan berat 100 gram dijual seharga Rp 245.860.000 sebelum pajak dan Rp 246.474.650 setelah pajak.

Harga emas batangan dengan ukuran terbesar dalam daftar, yakni 1.000 gram atau 1 kilogram, mencapai Rp 2.455.600.000.

Setelah ditambah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp 2.461.739.000.