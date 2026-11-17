jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan pada Selasa, 17 November 2026.

Masyarakat diminta mewaspadai hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG untuk periode Selasa, 17 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 18 November 2026 pukul 07.00 WIB, sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Pada siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpeluang turun di sejumlah wilayah lainnya, termasuk Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kota Bekasi.

Hujan ringan juga berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Adapun hujan ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang.

Potensi Hujan Sejak Pagi hingga Malam

Pada pagi hari, pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.