jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Selasa, 17 November 2026.

Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Jawa Barat, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah pada siang dan sore hari, mulai pukul 13.00 hingga 19.00 WIB.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Karawang, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Majalengka, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, dan Cirebon.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jawa Barat pada rentang waktu siang hingga malam hari.

Potensi hujan tersebut diperkirakan masih terjadi pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB.

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Hujan ringan hingga sedang berpeluang turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Cirebon, Ciamis, Pangandaran, dan Indramayu.

Adapun hujan sedang hingga lebat pada malam hari berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya.