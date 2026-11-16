Pohon Tumbang di Jalan Gelap Nyawang Bandung, Satu Mobil Ringsek

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sebuah pohon besar tumbang di Jalan Gelap Nyawang, Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada Senin (16/11/2026) sore.

Pohon setinggi sekitar 20 meter itu menimpa satu unit mobil yang tengah terparkir hingga mengalami kerusakan cukup parah.

Salah seorang pedagang sekitar lokasi, Suyoto (67) mengatakan, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Sebelum pohon tumbang, hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Saat hujan mulai mereda, angin kencang tba-tiba berembus di sekitar pohon yang berada di halaman depan Klinik Utama. Tak lama kemudian, pohon tersebut roboh ke arah Jalan Gelap Nyawang dan menimpa mobil yang sedang terparkir.

"Hujan cukup deras tapi ada angin kenceng di sekitar pohon. Terus pohonnya tiba-tiba tumbang. Pohonnya langsung tumbang, nimpa mobol," kata Suyoto di lokasi.

Selain itu, beberapa kios juga dilaporkan mengalami padam listrik setelah insiden terjadi. Kata dia, kejadian pohon tumbang di kawasan ini bukan yang kali pertama terjadi.

Suyoto yang berjualan berbagai macam makanan dan minuman merasa khawatir dengan ancaman pohon tumbang. Ia berharap pohon yang sudah berusia tua dan berpotensi tumbang agat segera ditangani oleh pemerintah.

"Paling ada satu memang yang pohon salam ini khawatir tumbang juga kalau kena angin. Takutnya nimpa kios-kios. Harapannya pohon besar dicek dan kalau berbahaya ditebang saja," ungkapnya.