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Industri Vape Bernilai Rp 25,17 Triliun, Wacana Pelarangan Bikin Pekerja Waswas

Senin, 16 November 2026 – 19:27 WIB
Industri Vape Bernilai Rp 25,17 Triliun, Wacana Pelarangan Bikin Pekerja Waswas - JPNN.com Jabar
Ilustrasi toko vape. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wacana pelarangan rokok elektrik atau vape mulai berdampak terhadap pelaku usaha dan pekerja di industri tersebut.

Bahkan, salah seorang pekerja toko vape di Kota Bandung mengaku omzet tempatnya bekerja anjlok hingga hampir 70 persen setelah isu pelarangan ramai diperbincangkan.

Di tengah ketidakpastian itu, pemerintah didesak tidak terburu-buru mengambil keputusan.

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Sebab, industri rokok elektrik bukan hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut investasi, penerimaan negara, hingga nasib ratusan ribu pekerja.

Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono mengatakan, pemerintah perlu melakukan kajian menyeluruh sebelum menentukan kebijakan terhadap industri vape.

Menurutnya, keputusan pelarangan harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kepastian hukum, keberlangsungan usaha, investasi, penerimaan negara, hingga penyerapan tenaga kerja.

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Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2025, nilai produksi rokok elektrik mencapai Rp 25,17 triliun.

Sementara itu, realisasi penerimaan cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), terutama vape atau rokok elektrik, sepanjang 2025 mencapai Rp 2,84 triliun.

Industri vape bernilai Rp 25,17 triliun dan menyerap 150 ribu pekerja. Wacana pelarangan mulai membuat pelaku usaha dan pekerja waswas.
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