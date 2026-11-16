SKPI Dorong Pemerataan Akses Terapi IVIG bagi Pasien di Indonesia

jabar.jpnn.com, JAKARTA - PT SKPlasma Core Indonesia (SKPI) bersama perwakilan komunitas pasien, tenaga kesehatan, pemerintah, dan industri farmasi membahas upaya memperluas akses terapi imunoglobulin intravena atau intravenous immunoglobulin (IVIG) di Indonesia.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam diskusi bertajuk “Expanding Access to PDMP in Indonesia: From Patient Needs to Sustainable Solutions” yang menjadi bagian dari Health Innovation Festival (HAI Fest) 2026 di Balai Kartini, Jakarta.

Kegiatan itu ditutup dengan penandatanganan deklarasi bersama bertajuk “Commitment for Improving IVIG Access in Indonesia”.

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Deklarasi tersebut memuat komitmen untuk memperkuat kolaborasi antara komunitas pasien, tenaga kesehatan, pemerintah, dan industri farmasi.

Kerja sama itu diarahkan untuk mendukung diagnosis dini serta mendorong ketersediaan terapi IVIG yang tepat waktu, merata, dan berkelanjutan bagi pasien di berbagai wilayah Indonesia.

IVIG merupakan salah satu produk obat turunan plasma atau plasma-derived medicinal products (PDMP).

Terapi ini digunakan dalam penanganan sejumlah kondisi medis, antara lain imunodefisiensi primer dan penyakit Kawasaki, serta kondisi lain yang memerlukan penanganan khusus.

Dalam diskusi tersebut, para pembicara membahas berbagai tantangan yang dihadapi pasien, mulai dari pengenalan gejala, proses memperoleh diagnosis, hingga ketersediaan terapi ketika dibutuhkan.