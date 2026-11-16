Polisi Amankan Sopir Truk Usai Kecelakaan Maut di Tanjakan GDC Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kecelakaan beruntun terjadi di tanjakan Grand Depok City (GDC), Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Peristiwa yang melibatkan truk pengangkut air bersih, mobil, dan sepeda motor tersebut mengakibatkan seorang pelajar perempuan berinisial ARM (16 tahun) meninggal dunia di lokasi kejadian.

Selain korban meninggal dunia, sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam kecelakaan tersebut.

Kasat Lantas Polres Metro Depok Kompol Harnas Prihandito mengatakan, petugas telah melakukan evakuasi terhadap para korban.

Hingga kini, polisi masih melakukan penanganan di tempat kejadian perkara (TKP) dan menyelidiki penyebab kecelakaan.

“Saat ini kami sedang berada dalam proses Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), dan kami juga mengumpulkan keterangan dari para saksi,” ujar Harnas di lokasi kejadian.

Harnas menjelaskan, polisi juga telah mengamankan sopir truk pengangkut air bersih untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami juga telah mengamankan sopir truk, tentunya untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” jelasnya.