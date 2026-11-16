Akibat Gagal Menanjak, Satu Pelajar Tewas Terlindas Truk Pengangkut Air di Tanjakan GDC

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kecelakaan beruntun terjadi di tanjakan Grand Depok City (GDC), Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Insiden yang melibatkan truk pengangkut air bersih, sepeda motor, dan mobil tersebut mengakibatkan seorang pelajar meninggal dunia, sementara satu korban lainnya mengalami luka-luka.

Kasat Lantas Polres Metro Depok Kompol Harnas Prihandito mengatakan, kecelakaan diduga dipicu truk pengangkut air bersih yang gagal menanjak hingga akhirnya bergerak mundur sejauh hampir 50 meter.

Berdasarkan informasi awal yang diterima kepolisian, truk tersebut sedang melintasi tanjakan menuju arah atas sebelum kehilangan kemampuan untuk melanjutkan perjalanan.

“Informasi awal yang kami dapat yaitu ada truk bermuatan air bersih yang melaksanakan penanjakan ke atas dan akhirnya gagal nanjak, dan mundur kurang lebih hampir 50 meter hingga menyebabkan laka lantas,” ujar Harnas di lokasi kejadian.

Harnas menjelaskan, terdapat tiga kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, yakni satu truk pengangkut air bersih, satu sepeda motor yang ditumpangi dua orang, serta satu mobil yang berada di belakang truk.

“Kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini ada satu roda dua yang ditumpangi oleh dua orang, satu truk pengangkut air bersih, juga ada satu kendaraan roda empat di belakangnya dari truk tersebut,” jelasnya.

Satu Pelajar Meninggal Dunia