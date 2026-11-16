Kecelakaan Beruntun di Tanjakan GDC Depok, Satu Pelajar Tewas Terjepit Truk Pengangkut Air

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kecelakaan beruntun terjadi di tanjakan Grand Depok City (GDC), Pancoran Mas, Kota Depok.

Insiden yang melibatkan truk pengangkut air bersih, mobil, dan sejumlah sepeda motor tersebut mengakibatkan seorang pelajar meninggal dunia di lokasi kejadian.

Beberapa korban lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

Berdasarkan informasi di lokasi kejadian, kecelakaan diduga bermula ketika truk pengangkut air bersih tidak kuat menanjak hingga bergerak mundur dan menabrak kendaraan yang berada di belakangnya.

Salah seorang korban, Hari, mengatakan truk tersebut tiba-tiba mundur saat berada di tanjakan GDC.

Pengemudi truk diduga membanting setir sebelum akhirnya menabrak sejumlah kendaraan.

“Jadi truk ini mundur, dia banting setir, jadi kena anak sekolah dan mobil saya,” ujar Hari di lokasi kejadian.

Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab truk tersebut bergerak mundur.