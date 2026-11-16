jabar.jpnn.com, DEPOK - Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri menggelar acara syukuran dalam rangka memperingati hari jadi ke-81 dengan mengusung tema "Brimob Bersama Masyarakat".

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung Satya Haprabu Korbrimob Polri, Kota Depok, Senin (16/11/2026).

Peringatan tersebut menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang pengabdian Korps Brimob Polri sekaligus memperkuat kedekatan institusi tersebut dengan masyarakat.

Kegiatan itu turut dihadiri Wakapolri Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat, Komandan Korps Brimob Polri Komjen Pol. Ramdani Hidayat, serta Wakil Komandan Korps Brimob Polri Irjen Pol. Victor Alexander Lateka.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan bahwa Polri, termasuk Korps Brimob, memiliki tanggung jawab besar sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.

Tanggung jawab tersebut harus tetap dijalankan di mana pun anggota bertugas, termasuk di wilayah operasi.

“Kami melihat Polri dan juga Brimob, sering saya katakan tugas kita ini seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Di satu sisi, kami dituntut harus menjadi pelayan, pelindung dan pelayan masyarakat, termasuk Brimob di manapun bertugas di daerah-daerah operasi, sekecil pun,” ujar Suyudi.

Ia menegaskan, dalam menjalankan tugas di berbagai daerah operasi, anggota Brimob harus senantiasa mengedepankan pendekatan humanis agar dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat.