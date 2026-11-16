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Gegara Sopir Mengantuk, Mobil Calya Terbalik di Tamansari Bandung

Senin, 16 November 2026 – 14:45 WIB
Gegara Sopir Mengantuk, Mobil Calya Terbalik di Tamansari Bandung - JPNN.com Jabar
Mobil Calya D 1167 YBP mengalami kerusakan seusai kecelakaan tunggal di Jalan Tamansari, Kota Bandung, Senin (16/11/2026). Foto: doc. Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Tamansari, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, pada Senin (16/11/2026).

Sebuah mobil Toyota Calya bernomor polisi D 1167 YBP yang dikemudikan seorang driver online terbalik setelah menabrak pohon di depan Kebun Binatang Bandung.

Peristiwa tersebut diduga terjadi karena pengemudi mengantuk saat berkendara.

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Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan mobil yang dikemudikan AN (38 tahun) itu melaju dari arah selatan menuju utara.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), tepatnya di depan kawasan Kebun Binatang Bandung, mobil yang dikendarai AN tiba-tiba kehilangan kendali.

Akibatnya, mobil tersebut menabrak sebuah pohon dan terbalik.

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"Kendaraan oleng ke kiri dan menabrak pohon kemudian kendaraan terbalik dan melintang di Jalan Tamansari Bandung," kata Fiekry saat dikonfirmasi.

Mobil tersebut mengalami kerusakan di bagian atap hingga kaca depan. Petugas kepolisian yang menerima laporan tersebut langsung bergegas menuju ke lokasi kejadian.

Mobil Toyora Calya yang dikemudikan driver online terbalik usai menabrak pohon di Jalan Tamansari, Bandung. Pengemudi diduga mengantuk.
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TAGS   satlantas polrestabes bandung kecelakaan lalu lintas kecelakaan di bandung pengemudi mengantuk mobil terbalik mobil terbalik di tamansari

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