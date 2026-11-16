Gegara Sopir Mengantuk, Mobil Calya Terbalik di Tamansari Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Tamansari, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, pada Senin (16/11/2026).

Sebuah mobil Toyota Calya bernomor polisi D 1167 YBP yang dikemudikan seorang driver online terbalik setelah menabrak pohon di depan Kebun Binatang Bandung.

Peristiwa tersebut diduga terjadi karena pengemudi mengantuk saat berkendara.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan mobil yang dikemudikan AN (38 tahun) itu melaju dari arah selatan menuju utara.

Setibanya di tempat kejadian perkara (TKP), tepatnya di depan kawasan Kebun Binatang Bandung, mobil yang dikendarai AN tiba-tiba kehilangan kendali.

Akibatnya, mobil tersebut menabrak sebuah pohon dan terbalik.

"Kendaraan oleng ke kiri dan menabrak pohon kemudian kendaraan terbalik dan melintang di Jalan Tamansari Bandung," kata Fiekry saat dikonfirmasi.

Mobil tersebut mengalami kerusakan di bagian atap hingga kaca depan. Petugas kepolisian yang menerima laporan tersebut langsung bergegas menuju ke lokasi kejadian.