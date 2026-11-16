Jalan Boulevard Sawangan Village Depok Bakal Jadi Jalur Alternatif Umum, Ditargetkan Rampung 2027

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana melanjutkan pembangunan Jalan Boulevard Perumahan Sawangan Village, Kecamatan Sawangan, untuk dijadikan jalur alternatif bagi masyarakat umum.

Wali Kota Depok Supian Suri menargetkan kelanjutan pembangunan akses jalan tersebut dapat diselesaikan pada 2027.

Jika belum memungkinkan, penyelesaiannya ditargetkan paling lambat pada 2028.

Saat ini, perbaikan jalan sepanjang 310 meter telah rampung. Infrastruktur tersebut telah memberikan manfaat bagi lebih dari 800 kepala keluarga (KK) yang tinggal di lingkungan RW 015.

Supian Suri berharap Jalan Boulevard Sawangan Village nantinya tidak hanya dimanfaatkan oleh penghuni perumahan, tetapi juga dapat diakses masyarakat umum untuk menunjang mobilitas warga di kawasan sekitarnya.

“Syaratnya ini benar-benar diizinkan juga buat masyarakat umum lewat sini. Buat jalan umum ke depan,” ujar Supian Suri.

Menurutnya, keberadaan akses tersebut akan semakin strategis setelah pembangunan Jalan Enggram-Pemuda selesai.

Jalan Boulevard nantinya diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang tinggal di kawasan belakang agar memiliki akses perjalanan lebih dekat.