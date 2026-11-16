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Operasi Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Polrestabes Bandung Sasar 9 Pelanggaran Ini

Senin, 16 November 2026 – 11:00 WIB
Operasi Zebra Lodaya 2026 Dimulai, Polrestabes Bandung Sasar 9 Pelanggaran Ini - JPNN.com Jabar
Ilustrasi polisi sedang melakukan razia kendaraan. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung melaksanakan Operasi Zebra Lodaya 2026 selama dua pekan. 

Operasi berlangsung mulai dari 16 - 29 November, dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Wakapolrestabes Bandung AKBP Dedi Wahyudi mengatakan, petugas akan ditempatkan di titik kemacetan dan keramaian.

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Dalam operasi ini, Dishub Kota Bandung, TNI, dan instansi terkait lainnya turut dilibatkan.

Dedi meminta agar seluruh personel menjaga integritas saat menjalankan tugasnya. 

Selain itu, petugas diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan secara santun dan tegas.

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"Berikan penjelasan secara santun dan tegas. Hindari pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan sikap arogan," kata dia dalam apel persiapan Operasi Zebra Lodaya 2026 di Mapolrestabes Bandung, Senin (16/11/2026).

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian selama operasi berlangsung. 

Polrestabes Bandung melaksanakan Operasi Zebra Lodaya 2026 selama dua pekan. Operasi berlangsung mulai dari 16 - 29 November.
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TAGS   polrestabes bandung satlantas polrestabes bandung operasi zebra lodaya pelanggaran lalu lintas operasi zebra lodaya 2026

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