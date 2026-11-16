BTPN Syariah Tanam 500 Lemon di Lembang, Ada Harapan Baru bagi Petani

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 500 bibit pohon lemon ditanam di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Penanaman tersebut menjadi bagian dari upaya menggabungkan pelestarian lingkungan dengan pengembangan potensi ekonomi masyarakat.

Aksi penghijauan itu digelar PT Bank BTPN Syariah Tbk melalui Program SERASI (Seruan Aksi Peduli) pada 12 November 2026.

Program tersebut melibatkan sejumlah mitra, di antaranya Louis Dreyfus Company (LDC), Syngenta, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kelautan (BP3K), serta Indorelawan.

Menariknya, 500 bibit lemon itu ditanam di lahan perkebunan milik salah satu nasabah inspiratif BTPN Syariah.

Hasil panennya kelak direncanakan tidak hanya dijual sebagai buah segar, tetapi juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan bernilai tambah.

Dengan demikian, penanaman tersebut diharapkan memberikan manfaat lebih luas, mulai dari menjaga lingkungan hingga membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

Kegiatan ini juga diisi edukasi konservasi lingkungan, pendampingan Kelompok Tani Hutan (KTH), serta lokakarya pengolahan kopi.