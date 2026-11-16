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Harga Emas dan Perak Batangan Senin 16 November 2026, Berikut Daftar Lengkapnya

Senin, 16 November 2026 – 10:00 WIB
Harga Emas dan Perak Batangan Senin 16 November 2026, Berikut Daftar Lengkapnya - JPNN.com Jabar
Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya! Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 16 November 2026, tercatat sebesar Rp2.522.000 per gram berdasarkan daftar harga yang diperbarui pukul 08.20 WIB.

Harga tersebut merupakan harga dasar sebelum pajak. Sementara itu, harga emas setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.528.305 per gram.

Berdasarkan daftar harga terbaru kategori emas dan perak batangan, harga emas tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

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Selain emas, daftar harga juga mencantumkan harga perak batangan untuk ukuran 250 gram dan 500 gram.

Daftar Harga Emas Batangan 16 November 2026

Berikut rincian harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah pajak PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com

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- 0,5 gram: Rp1.311.000 (harga dasar) dan Rp1.314.278 (setelah pajak).

- 1 gram: Rp2.522.000 (harga dasar) dan Rp2.528.305 (setelah pajak).

Harga emas terbaru Senin 16 November 2026 pukul 08.20 WIB. Emas 1 gram Rp2.522.000, simak daftar harga emas dan perak batangan semua ukuran.
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