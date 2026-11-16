Harga Emas dan Perak Batangan Senin 16 November 2026, Berikut Daftar Lengkapnya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 16 November 2026, tercatat sebesar Rp2.522.000 per gram berdasarkan daftar harga yang diperbarui pukul 08.20 WIB.

Harga tersebut merupakan harga dasar sebelum pajak. Sementara itu, harga emas setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.528.305 per gram.

Berdasarkan daftar harga terbaru kategori emas dan perak batangan, harga emas tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Selain emas, daftar harga juga mencantumkan harga perak batangan untuk ukuran 250 gram dan 500 gram.

Daftar Harga Emas Batangan 16 November 2026

Berikut rincian harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah pajak PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com

- 0,5 gram: Rp1.311.000 (harga dasar) dan Rp1.314.278 (setelah pajak).

- 1 gram: Rp2.522.000 (harga dasar) dan Rp2.528.305 (setelah pajak).