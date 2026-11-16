BMKG Prediksi Hujan Guyur Jabodetabek 16 November 2026, Waspada Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi diguyur hujan pada Senin, 16 November 2026.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi sejak menjelang siang hingga sore hari.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian wilayah Jabodetabek.

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Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG untuk periode Senin, 16 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 17 November 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara.

Sementara itu, hujan ringan hingga sedang berpeluang mengguyur sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Bekasi, serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum masih diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota dan Kabupaten Bekasi.