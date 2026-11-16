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Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di Jawa Barat Hari Ini

Senin, 16 November 2026 – 08:00 WIB
Waspada Hujan Lebat dan Angin Kencang di Jawa Barat Hari Ini - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai angin kencang. Foto: GeminiAi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Senin, 16 November 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, potensi hujan diperkirakan terjadi sejak menjelang siang hingga malam hari di sejumlah daerah di Jawa Barat.

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Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Potensi hujan juga mencakup Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Sumedang, Majalengka, serta Indramayu.

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Selain itu, hujan berpeluang turun di Kabupaten dan Kota Cirebon, Kuningan, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ciamis, Kota Banjar, hingga Pangandaran.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

BMKG memprakirakan sejumlah wilayah Jawa Barat berpotensi hujan pada 16 November 2026. Waspadai hujan lebat, petir, dan angin kencang.
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