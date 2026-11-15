BisKita Trans Depok Koridor 2 Disiapkan dengan 52 Titik Pemberhentian, Ini Perinciannya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rencana pengoperasian BisKita Trans Depok Koridor 2 dengan rute Terminal Depok–Bojongsari disiapkan dengan total 52 titik pemberhentian.

Puluhan titik tersebut terdiri atas terminal, halte permanen, dan Tempat Pemberhentian Bus (TPB) yang tersebar di sepanjang rute pergi maupun pulang.

Berdasarkan rekapitulasi Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok, perjalanan dari Terminal Depok menuju Bojongsari memiliki 27 titik pemberhentian. Jumlah tersebut terdiri atas dua terminal, empat halte permanen, dan 21 TPB.

Sementara itu, perjalanan dari Bojongsari menuju Terminal Depok memiliki 25 titik pemberhentian, dengan rincian satu terminal, enam halte permanen, dan 18 TPB.

Dengan demikian, secara keseluruhan BisKita Trans Depok Koridor 2 akan memiliki tiga terminal, 10 halte permanen, dan 39 TPB.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok, Andri Ramdani, mengatakan penentuan titik pemberhentian menjadi salah satu fokus survei lapangan yang dilakukan bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan operator.

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“Untuk mengecek kesiapan lapangan, titik-titik pemberhentian, bus stop, dan halte. Halte eksisting kurang lebih 10 halte,” ujar Andri.

Halte Eksisting dan Bus Stop Dioptimalkan