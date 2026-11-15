Sebelum Ada Solusi 139 Pedagang Taman Cihapit Ogah Angkat Kaki

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Rencana penataan kawasan Taman Cihapit, Kota Bandung, menyisakan kekhawatiran bagi 139 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas berdagang di kawasan tersebut.

Para pedagang menyatakan tidak menolak pembangunan infrastruktur yang direncanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Namun, mereka meminta agar pembongkaran tidak dilakukan sebelum pemerintah memberikan solusi konkret mengenai keberlangsungan usaha dan kepastian lokasi berjualan.

Ketua Paguyuban Pedagang Taman Cihapit (PPTC), Tris Sutrisno, mengatakan pihaknya tengah mengupayakan sejumlah langkah untuk memperjuangkan nasib para pedagang.

Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi dengan anggota DPRD serta komunikasi dengan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung.

Salah satu opsi yang sedang diperjuangkan adalah memindahkan lokasi berjualan ke area belakang, tepatnya di atas lahan milik Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP/DPKP) Kota Bandung.

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Menurut Tris, komunikasi dengan sejumlah instansi, termasuk Dinas Koperasi dan UKM, Distarcip, serta DPKP, mulai menunjukkan perkembangan.

“Kami tidak menolak pemerintah membangun infrastruktur, baik trotoar maupun drainase. Yang kami harapkan adalah solusi. Kami punya sedikit gambaran dan ingin bergeser ke belakang, yaitu ke tanahnya DPKP,” ujar Tris.