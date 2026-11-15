JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Daftar Harga Emas dan Perak Batangan Terbaru 15 November 2026, Ini perinciannya

Daftar Harga Emas dan Perak Batangan Terbaru 15 November 2026, Ini perinciannya

Minggu, 15 November 2026 – 12:00 WIB
Daftar Harga Emas dan Perak Batangan Terbaru 15 November 2026, Ini perinciannya - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini Minggu 15 November 2026 mencapai Rp2.517.000 per gram. Simak daftar lengkap harga emas dan perak batangan dari 0,5 hingga 1.000 gram. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Minggu, 15 November 2026, tercatat sebesar Rp2.517.000 per gram untuk harga dasar.

Sementara itu, harga emas setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.523.293 per gram.

Berdasarkan daftar harga terbaru yang diperbarui pada Minggu (15/11/2026) pukul 08.05 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Baca Juga:

Harga emas tersebut dibedakan menjadi dua kategori, yakni harga dasar dan harga setelah dikenakan PPh sebesar 0,25 persen.

Untuk ukuran 0,5 gram, harga dasar emas tercatat Rp1.308.500, sedangkan harga setelah pajak mencapai Rp1.311.771.

Adapun emas ukuran 5 gram dibanderol Rp12.400.000 untuk harga dasar dan Rp12.431.000 setelah pajak.

Baca Juga:

Sementara itu, untuk ukuran 10 gram, harga dasar tercatat Rp24.720.000 dan harga setelah pajak sebesar Rp24.781.800.

Pada ukuran yang lebih besar, emas batangan 100 gram memiliki harga dasar Rp246.060.000. Setelah dikenakan PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp246.675.150.

Berikut ini daftar lengkap harga terbaru logam mulia, logam perak hingga beragam produk emas dan perak batangan lainnya, lengkap! Harap Disimak ya!
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   harga emas harga emas hari ini harga emas antam harga emas terbaru harga emas batangan harga perak harga perak hari ini harga perak terbaru harga perak batangan harga perak antam

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU