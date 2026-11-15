Daftar Harga Emas dan Perak Batangan Terbaru 15 November 2026, Ini perinciannya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Minggu, 15 November 2026, tercatat sebesar Rp2.517.000 per gram untuk harga dasar.

Sementara itu, harga emas setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.523.293 per gram.

Berdasarkan daftar harga terbaru yang diperbarui pada Minggu (15/11/2026) pukul 08.05 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Harga emas tersebut dibedakan menjadi dua kategori, yakni harga dasar dan harga setelah dikenakan PPh sebesar 0,25 persen.

Untuk ukuran 0,5 gram, harga dasar emas tercatat Rp1.308.500, sedangkan harga setelah pajak mencapai Rp1.311.771.

Adapun emas ukuran 5 gram dibanderol Rp12.400.000 untuk harga dasar dan Rp12.431.000 setelah pajak.

Sementara itu, untuk ukuran 10 gram, harga dasar tercatat Rp24.720.000 dan harga setelah pajak sebesar Rp24.781.800.

Pada ukuran yang lebih besar, emas batangan 100 gram memiliki harga dasar Rp246.060.000. Setelah dikenakan PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp246.675.150.