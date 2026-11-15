DPRD Jabar Perketat SOP Penerimaan Tamu Usai Insiden Foto Gibran Dibalik

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, angkat bicara menanggapi video viral aksi pembalikan pigura foto Gibran Rakabuming Raka saat sesi foto bersama di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat.

Iwan menegaskan, dirinya bersama jajaran pimpinan DPRD Jabar tidak mengetahui adanya tindakan pembalikan foto tersebut.

Ia juga memastikan tidak ada unsur kesengajaan maupun sikap yang menunjukkan dukungan terhadap aksi tersebut.

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Pernyataan itu disampaikan Iwan di Bandung, Sabtu (14/11/2026). Ia sekaligus menyatakan dukungan terhadap langkah Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa, yang meminta klarifikasi resmi terkait insiden tersebut.

"Sebagai pimpinan dewan di DPRD Jabar, juga sebagai politisi senior, saya secara pribadi maupun lembaga, seperti Pak Ketua Dewan, tentu sepakat silakan ada klarifikasi tentang foto dibalik," ujar Iwan.

Menurutnya, klarifikasi diperlukan agar masyarakat mendapatkan gambaran utuh mengenai kronologi dan konteks kejadian yang berlangsung di ruang Banggar DPRD Jabar.

Iwan menjelaskan, peristiwa tersebut bermula dari audiensi antara pimpinan DPRD Jabar dan kelompok Masyarakat Sipil Jawa Barat yang datang untuk menyampaikan aspirasi.

Salah satu tuntutan yang disampaikan kelompok tersebut adalah meminta Gibran Rakabuming Raka turun dari jabatan Wakil Presiden.