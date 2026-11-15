Damping UMKM Award 2026: Pemkot Bogor Dorong Kolaborasi UMKM dan Industri

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Kota Bogor, PT Abah Uki Sejahtera, berhasil meraih penghargaan kategori UMKM Unggulan Kota Bogor dalam ajang Damping UMKM Award 2026.

Penghargaan bertema UMKM Tumbuh, Indonesia Tangguh tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, kepada pemilik PT Abah Uki Sejahtera, Anie Irawan, di Botani Square, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Sabtu (14/11/2026).

PT Abah Uki Sejahtera merupakan pelaku UMKM yang bergerak di bidang produksi makanan beku (frozen food) dan makanan ringan premium.

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Selain PT Abah Uki Sejahtera, penghargaan Damping UMKM Award 2026 juga diberikan kepada empat pelaku UMKM lainnya dari berbagai daerah dengan kategori berbeda.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, penentuan penerima penghargaan dilakukan melalui proses seleksi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan oleh dewan juri.

Menurutnya, para peserta merupakan pelaku usaha yang memiliki pengalaman serta telah melalui proses panjang dalam membangun dan mengembangkan bisnis masing-masing.

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Dedie mengapresiasi penyelenggaraan Damping UMKM Award 2026 karena dinilai mampu memberikan motivasi kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas produk sekaligus mengembangkan kapasitas bisnis.

“Kami harus mengucapkan syukur, karena ternyata masih banyak UMKM yang memiliki semangat untuk meningkatkan kualitas produknya. Tidak hanya naik, para peserta mendapat motivasi dari industri yang sudah mapan, dari kementerian yang mengampu agar berlanjut dan jangan lupa bahwa masyarakat itu membutuhkan produk yang berkualitas,” kata Dedie Rachim.