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BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Jabodetabek, Hujan dan Petir Berpotensi Terjadi hingga Malam

Minggu, 15 November 2026 – 09:00 WIB
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Jabodetabek, Hujan dan Petir Berpotensi Terjadi hingga Malam - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai angin kencang dan sambaran petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan dan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Minggu (15/11/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, hujan berpotensi terjadi sejak pagi hingga malam hari dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga lebat.

Sejumlah wilayah Kabupaten dan Kota Bogor serta Tangerang diprakirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada siang dan sore hari.

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Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

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BMKG memprakirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Sementara itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

BMKG memprakirakan hujan ringan hingga lebat di Jabodetabek, Minggu 15 November 2026. Bogor dan Tangerang berpotensi diguyur hujan lebat disertai petir
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