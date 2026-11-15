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BMKG Peringatkan Hujan Lebat Disertai Petir di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini

Minggu, 15 November 2026 – 08:00 WIB
BMKG Peringatkan Hujan Lebat Disertai Petir di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai petir dan angin kencang. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Barat, Minggu (15/11/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, potensi hujan tersebut diperkirakan terjadi mulai siang hingga menjelang malam hari.

Masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca.

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Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sejumlah daerah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Ciamis.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan diperkirakan meningkat di sejumlah wilayah.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sumedang, serta Pangandaran.

BMKG memperingatkan potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Barat, Minggu 15 November 2026. Simak daerah terdampaknya
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