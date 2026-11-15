BMKG Peringatkan Hujan Lebat Disertai Petir di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Barat, Minggu (15/11/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, potensi hujan tersebut diperkirakan terjadi mulai siang hingga menjelang malam hari.

Masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca.

Baca Juga: Puluhan Rumah Rusak Berat Diterjang Angin Puting Beliung di Ciwidey

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sejumlah daerah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sumedang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, Kabupaten dan Kota Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, serta Ciamis.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan diperkirakan meningkat di sejumlah wilayah.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Purwakarta, Subang, Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sumedang, serta Pangandaran.