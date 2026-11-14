Puluhan Rumah Rusak Berat Diterjang Angin Puting Beliung di Ciwidey

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mencatat area yang terdampak angin puting beliung yang menerjang Kecamatan Ciwidey dan Pasirjambu.

Puluhan rumah dilaporkan mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat.

Peristiwa angin puting beliung melanda dua kawasan tersebut Sabtu (14/11/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.

Salah satu area yang terdampak berada disekitar Pasar Cibeureum, Kecamatan Ciwidey.

"Dampaknya atap dan genting roboh, kanopi lepas. Ada 10 bangunan atau toko di pasar yang rusak ringan, 13 rusak sedang, dan 2 rusak berat," kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Bandung Gamber Irmawan Premono dalam keterangannya.

Gamber menyebutkan, dua bangunan yang rusak berat disekitar Pasar Cibeureum berada di blok D dan E. Namun adanya peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa.

"Adapun untuk wilayah dalam pasar cibureum ciwidey Blok D dan E mengalami ruksak berat. Korban jiwa sementara nihil," ucapnya.

Menurutnya saat ini petugas masih melakukan pendataan di lokasi kejadian. Sehingga koordinasi lintas sektoral terus dilakukan dalam menangani bencana angin puting beliung tersebut.