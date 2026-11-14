Detik-detik Angin Kencang Terjang Ciwidey

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Hujan deras yang disertai angin kencang melanda kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung pada Sabtu (14/11/2026) sore.

Terjangan cuaca ekstrem tersebut menyebabkan sejumlah rumah dan bangunan di sekitar Pasar Cibeureum mengalami kerusakan. Bahkan, beberapa bangunan dilaporkan roboh akibat kuatnya angin.

Dalam rekaman video di media sosial, tampak angin yang sangat kencang menerbangkan sejumlah material bangunan di wilayah Ciwidey.

Kapolsek Ciwidey AKP Joko Prihatin mengatakan, dampak kerusakan bangunan paling parah terjadi di Pasar Cibeureum. Ada beberapa kios di blok pasar dilaporkan mengalami kerusakan akibat angin kencang tersebut.

"Untuk sementara kerusakan lagi di data di pasar atap, di beberapa blok pasar atap terdampak," kata Joko saat dikonfirmasi.

Kata Joko, rata-rata bangunan yang rusak karena asbes atau spandek di atap kios yang terbang.

Menurutnya, pihaknya tengah menyebar Babinsa di sejumlah wilayah di Ciwidey untuk mendata warga yang terdampak bencana hidrometeorologi itu.

"Kami juga lagi menyebar Babin untuk mengecek wilayah binaannya," ucapnya.