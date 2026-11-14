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Bukan Hanya Kerutan, Ini Masalah Kulit yang Mulai Muncul setelah Usia 30 Tahun

Sabtu, 14 November 2026 – 14:30 WIB
Bukan Hanya Kerutan, Ini Masalah Kulit yang Mulai Muncul setelah Usia 30 Tahun - JPNN.com Jabar
Head Doctor sekaligus Founder Charlene Clinic, dr Mathelda Weni saat mengenalkan Quadessy, teknologi asal Korea Selatan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Memasuki usia 30 tahun, perubahan pada kulit wajah mulai menjadi perhatian bagi sebagian perempuan.

Kulit yang dahulu terasa kenyal dan lembap perlahan bisa kehilangan elastisitas, garis-garis halus mulai terlihat, hingga wajah yang tampak kurang kencang.

Kondisi tersebut kerap membuat perempuan mulai melirik berbagai perawatan kecantikan untuk mempertahankan kesehatan dan kualitas kulit. Namun, di tengah beragam pilihan treatment dan maraknya klaim produk skincare, memahami kebutuhan kulit menjadi hal yang tidak kalah penting.

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Head Doctor sekaligus Founder Charlene Clinic, dr Mathelda Weni, mengatakan proses penuaan kulit membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu.

"Semakin bertambah usia, biasanya mulai muncul keluhan seperti kulit kendur atau kehilangan kekencangan. Pasien mulai merasa wajahnya tidak sekencang dulu. Ini berkaitan dengan proses aging yang perlu dipahami," kata dr. Mathelda saat ditemui di Charlene Clinic, Jalan Taman Mekar Utama I No 23, Mekarwangi, Sabtu (14/11).

Ia menjelaskan, masalah kulit pada usia dewasa tidak selalu sama. Ada orang yang lebih banyak mengalami penurunan elastisitas, ada juga yang menghadapi persoalan kulit kering, pori-pori besar, bekas jerawat, hingga warna kulit tidak merata.

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"Penanganan penuaan kulit tidak bisa hanya berfokus pada satu masalah. Kondisi kulit secara keseluruhan perlu diperhatikan, termasuk faktor hormon, pola makan, dan gaya hidup," ujarnya.

Mathelda juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada klaim produk kecantikan yang menjanjikan perubahan signifikan hanya dengan penggunaan skincare.

Perubahan kulit setelah usia 30 tahun, mulai dari kulit kering hingga kendur, membuat perempuan perlu memahami kebutuhan kulit dan memilih perawatan yang tepat.
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TAGS   perawatan kulit perawatan wajah skincare antiaging charlene clinic quadessy microneedling

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