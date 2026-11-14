Wamentan Alim Soroti Petani Tua, Regenerasi Jadi Perhatian Masyarakat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim Setiawan Slamet menyoroti menuanya usia petani di Indonesia.

Kondisi tersebut membuat regenerasi petani menjadi salah satu pekerjaan penting pemerintah untuk menjaga keberlanjutan swasembada pangan.

Alim mengatakan, pemerintah perlu membangun sektor pertanian yang lebih menarik dan menjanjikan secara ekonomi agar generasi muda bersedia terjun menjadi petani maupun wirausaha di bidang pertanian.

Hal itu disampaikan Alim saat meninjau sejumlah fasilitas dan program pengembangan pertanian di Bogor, Jumat (13/11/2026).

Menurut Alim, arah pembangunan pertanian saat ini harus sejalan dengan program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

"Dalam konteks program strategis nasional Bapak Presiden dan juga Bapak Mentan, bagaimana kita mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan juga hilirisasi produk-produk petani," ucap Alim.

Ia mengatakan, pencapaian target tersebut membutuhkan SDM pertanian yang unggul serta dukungan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

Karena itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDMP) memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem pertanian yang lebih kuat.