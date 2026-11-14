Suasana Rumah Duka Tersangka Kasus Ijazah Jokowi, Ada Karangan Bunga dari Bakom RI

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rizal Fadillah, meninggal dunia di Kota Bandung pada Jumat (14/11/2026).

Puluhan papan bunga ucapan duka cita tampak berjejer di rumah duka almarhum yang terletak di Jalan Kopo Gg Sukaleueur, Kota Bandung.

Pantauan JPNN di rumah duka, karangan buka itu datang dari berbagai kalangan, seperti Forum Keadilan Rakyat, Advokat Penegak Moral Etika & Integritas Bangsa, Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Selain itu, kiriman dari sejumlah tokoh politik, pemerintahan, dan mantan pimpinan tentara juga berjejer di depan kediaman almarhum.

Mereka di antaranya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iswara. Di antara jejeran karangan bunga, terdapat satu yang menarik perhatian, yakni dari Badan Komunikasi Pemerintah.

Papan bunga kiriman dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Syahganda Nainggolan itu bertuliskan 'Turut Berduka Cita. Telah berpulang ke Rahmatullah Pejuang Keadilan, Ust, Rizal Fadillah, S.H."

Ketua Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat (API Jabar) Syarifuddin mengatakan, almarhum Rizal Fadillah adalah sosok pejuang istikamah.

Dalam menyuarakan kebenaran, almarhum Rizal tidak hanya berjuang ruang mimbar atau di atas podium saat menyampaikan ceramah.