Kwarda Pramuka Jabar Kejar Target Akreditasi 10 Persen, 76 Ribu Gugus Depan Jadi Sasaran

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Barat menargetkan sedikitnya 10 persen dari total 76.000 gugus depan di wilayahnya sudah terakreditasi pada 2030.

Target tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Kwarda Jabar. Pasalnya, hingga saat ini jumlah gugus depan yang telah mengantongi akreditasi baru mencapai 3,14 persen.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Barat, Yomanius Untung, mengatakan percepatan akreditasi membutuhkan strategi dan kolaborasi dari seluruh jajaran kwartir.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Akreditasi Gugus Depan di Kota Bandung, Jumat (13/11/2026).

"Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mencanangkan akselerasi bagi gugus depan yang terakreditasi. Kita punya 76.000 gugus depan di Jawa Barat, dan yang sudah terakreditasi baru 3,14 persen," kata Untung.

FGD tersebut melibatkan seluruh Kwartir Cabang (Kwarcab), Pusat Penelitian dan Pengembangan Cabang (Puslitbangcab), hingga asesor.

Mereka membahas langkah strategis untuk mempercepat kesiapan gugus depan dalam memenuhi standar akreditasi.

Menurut Untung, akreditasi bukan sekadar pemenuhan administrasi organisasi.