UI Larang Penggunaan Vape di Lingkungan Kampus

jabar.jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) secara resmi mengimplementasikan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang mencakup larangan rokok elektronik dan vape di seluruh lingkungan kampus.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Rektor UI Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok Universitas Indonesia, yang ditandatangani Rektor UI, Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU., pada 9 November 2026 dan langsung berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dalam peraturan ini, rokok tidak lagi hanya dimaknai sebagai rokok konvensional dan cerutu.

Definisinya kini secara tegas mencakup shisha, rokok elektronik, vape, produk tembakau yang dipanaskan, serta bentuk lain yang mengandung nikotin dan/atau tar.

Artinya, alasan “Ah, ini kan cuma vape” tidak berlaku di kampus UI.

“Kampus adalah ruang belajar, ruang tumbuh, dan ruang bersama. Setiap orang di UI berhak menghirup udara yang sehat dan bersih, dan perlindungan itu harus berlaku menyeluruh, termasuk dari uap rokok elektronik. Kebijakan ini bukan semata soal larangan, melainkan wujud kepedulian UI dalam menyiapkan generasi muda yang sehat dan cerdas,” ujar Prof Heri Hermansyah.

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Larangan ini berlaku di seluruh lingkungan UI, yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat ibadah, angkutan umum, prasarana olahraga, tempat kerja, dan tempat umum.

Dalam implementasinya, cakupan ini menjangkau Rumah Sakit UI dan Klinik Satelit Makara, ruang kuliah, Masjid UI dan musala fakultas, bus kuning, sepeda listrik, ojek mitra kampus dan ojek daring, stadion dan lapangan olahraga, perkantoran, laboratorium, area konstruksi, hingga taman, hutan kota, tepi danau, halte, kantin, perpustakaan.