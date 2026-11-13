Kemenperin Perkuat Pendidikan Vokasi Lulusan Dipersiapkan Langsung Masuk Industri

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pendidikan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri terbukti membuka peluang lebih besar bagi lulusan untuk memasuki dunia kerja.

Politeknik Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil (STTT) Bandung mencatat tingkat penyerapan lulusan ke dunia kerja mencapai lebih dari 85 persen.

Direktur Politeknik STTT Bandung Arief Dewanto mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari sistem pembelajaran yang mengedepankan pengalaman langsung di lingkungan industri.

Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya dibekali teori dan keterampilan di kampus, tetapi juga dipersiapkan menghadapi kebutuhan rill dunia kerja.

Tahun ini, Politeknik STTT Bandung meluluskan sekitar 301 mahasiswa dari jenjang D1, D4, hingga S2.

Menurutnya, tingginya tingkat penyerapan lulusan menjadi bukti bahwa pendidikan yang diselaraskan dengan kebutuhan industri dapat meningkatkan kesiapan mahasiswa menghadapi persaingan kerja.

"Fenomena pengangguran yang banyak diberitakan tentu menjadi perhatian kita bersama. Namun, di kampus ini kami memiliki data bahwa lebih dari 85 persen lulusan sudah mendapatkan pekerjaan," kata Arief di Bandung, Jumat (13/11/2026).

Salah satu keunggulan pendidikan di Politeknik STTT Bandung adalah penerapan kurikulum dual system. Melalui sistem ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori dan praktik di kampus, tetapi juga menjalani pembelajaran langsung di industri.