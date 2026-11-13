Triathlon Kabupaten Bogor Bawa Pulang 1 Emas dan 2 Perunggu

jabar.jpnn.com, BEKASI - Kontingen Kabupaten Bogor menambah perolehan medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 melalui cabang olahraga (cabor) triathlon.

Atlet putra Sedilta Pilon Nubatonis berhasil meraih medali emas pada nomor Duathlon Sprint Distance Putra yang berlangsung di Venue Duta Harapan, Kota Bekasi, Jumat (13/11/2026).

Selain medali emas yang diraih Sedilta, Kabupaten Bogor juga memperoleh dua medali perunggu dari cabang olahraga triathlon.

Medali perunggu pertama sebelumnya diraih Sedilta Pilon Nubatonis pada nomor triathlon.

Sementara itu, atlet putri Maharani turut menyumbangkan medali perunggu setelah finis pada nomor Duathlon Sprint Distance Putri di hari terakhir pertandingan cabang olahraga tersebut.

Dengan tambahan hasil tersebut, cabang olahraga triathlon berhasil menyumbangkan satu medali emas dan dua medali perunggu bagi kontingen Kabupaten Bogor pada ajang Porprov XV Jawa Barat 2026.

Ketua Triathlon Kabupaten Bogor, Suryadin Woondo Tagolan, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian para atlet yang telah berjuang membawa nama daerah dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.

"Alhamdulillah, atlet kita berhasil menyumbangkan 1 medali emas, dan dua medali perunggu untuk Kabupaten Bogor pada Porprov XV Jawa Barat 2026," kata Suryadin, Jumat (13/11/2026).