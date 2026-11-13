Cara Menambah Keterampilan di Tengah Kesibukan Kerja dengan Materi Belajar Digital

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Keinginan menambah keterampilan sering terbentur jadwal kerja yang padat. Setelah menyelesaikan tugas kantor, masih ada urusan rumah dan waktu bersama keluarga.

Akibatnya, rencana belajar terus ditunda karena terasa membutuhkan waktu panjang.

Padahal, prosesnya bisa dimulai dari satu kebutuhan yang dekat dengan pekerjaan dan dipelajari sedikit demi sedikit.

Materi digital memberi pilihan bagi pekerja untuk menentukan sendiri waktu belajarnya.

Salah satu platform yang menawarkan akses tersebut adalah Edusav, yang menyediakan video tutorial dan e-book pengembangan diri serta keterampilan profesional.

Pilihan format ini bisa menjadi pertimbangan ketika seseorang ingin menyusun kegiatan belajar di sela rutinitas.

Mulai dari Keterampilan yang Paling Dibutuhkan

Sebelum mencari materi, perhatikan tugas yang paling sering menyita waktu atau bagian pekerjaan yang masih sulit dikerjakan.