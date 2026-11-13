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Kabar Baik Warga Depok! BisKita Koridor 2 Terminal Depok-Bojongsari Ditargetkan Meluncur Desember

Jumat, 13 November 2026 – 12:00 WIB
Kabar Baik Warga Depok! BisKita Koridor 2 Terminal Depok-Bojongsari Ditargetkan Meluncur Desember - JPNN.com Jabar
Potret Biskita Trans Depok. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok terus mematangkan persiapan pengoperasian BisKita Trans Depok Koridor 2 yang akan menghubungkan Terminal Depok hingga Bojongsari.

Layanan transportasi publik tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Desember 2026, dengan batas waktu paling lambat Januari 2027.

Persiapan dilakukan melalui survei lapangan bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan operator angkutan.

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Survei tersebut bertujuan memastikan kesiapan jalur, titik pemberhentian, serta fasilitas pendukung sebelum layanan resmi beroperasi.

Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Depok, Andri Ramdani, mengatakan pengecekan langsung menjadi salah satu tahapan penting dalam persiapan operasional Koridor 2.

“Bersama Organda dan operator, kami cek kesiapan lapangan, termasuk titik-titik pemberhentian, bus stop, dan halte,” ucap Andri.

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Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 10 halte eksisting yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional BisKita Trans Depok Koridor 2.

Sementara itu, titik pemberhentian lainnya akan dilengkapi dengan fasilitas bus stop yang ditempatkan di sejumlah lokasi strategis.

BisKita Trans Depok Koridor 2 rute Terminal Depok-Bojongsari ditargetkan beroperasi Desember 2026. Dishub siapkan 8 bus operasional dan 1 cadangan
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TAGS   dishub depok transportasi umum Biskita biskita trans depok BisKita Koridor 2 Depok Jadwal BisKita Depok

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