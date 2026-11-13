Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini, Jumat 13 November 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan terbaru pada Kamis, 12 November 2026, tercatat sebesar Rp2.518.000 per gram untuk harga dasar.

Sementara itu, harga setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.524.295 per gram.

Berdasarkan daftar harga emas dan perak yang terakhir diperbarui pada Kamis, 12 November 2026 pukul 07.39 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Informasi harga tersebut dapat menjadi referensi bagi masyarakat yang berencana membeli emas batangan sebagai instrumen investasi maupun untuk kebutuhan penyimpanan aset.

Selain emas, daftar harga juga mencantumkan harga perak batangan untuk ukuran 250 gram dan 500 gram. Harga perak yang ditampilkan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Daftar Harga Emas Batangan Kamis, 12 November 2026

Harga emas batangan pada Kamis, 12 November 2026, bervariasi sesuai dengan beratnya.

Berikut perincian harga dasar dan harga setelah pajak PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com: