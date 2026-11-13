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Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sejumlah Wilayah Jabodetabek Berpotensi Hujan hingga Malam

Jumat, 13 November 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Sejumlah Wilayah Jabodetabek Berpotensi Hujan hingga Malam - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai angin kencang dan sambaran petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Jumat, 13 November 2026.

Masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Bogor, diminta mewaspadai potensi hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca BMKG untuk periode Jumat, 13 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Sabtu, 14 November 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diperkirakan berawan hingga berawan tebal.

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Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Menjelang siang, potensi hujan ringan diperkirakan meluas ke sebagian wilayah Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca masih didominasi awan tebal.

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Hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang serta Kabupaten dan Kota Bogor.

BMKG memprakirakan hujan ringan hingga sedang di sejumlah wilayah Jabodetabek pada 13 November 2026. Bogor berpotensi mengalami hujan disertai petir dan angin
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