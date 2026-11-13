BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang di Jawa Barat Hari Ini, 13 November 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Jumat, 13 November 2026.

Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat menjelang siang.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas berbeda.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, potensi hujan sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Garut.