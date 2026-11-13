JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini SANY Group Indonesia Gandeng Pemkab Karawang, Wujudkan Komitmen CSR Lewat Perbaikan Sekolah

SANY Group Indonesia Gandeng Pemkab Karawang, Wujudkan Komitmen CSR Lewat Perbaikan Sekolah

Jumat, 13 November 2026 – 06:25 WIB
SANY Group Indonesia Gandeng Pemkab Karawang, Wujudkan Komitmen CSR Lewat Perbaikan Sekolah - JPNN.com Jabar
SANY Group Indonesia menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR). Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KARAWANG - SANY Group Indonesia kembali mempertegas komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan di Tanah Air.

Kali ini, perusahaan produsen alat berat tersebut menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Sebagai langkah pembuka dari kerja sama jangka panjang ini, SANY memfokuskan diri pada sektor pendidikan dengan mendukung renovasi salah satu Sekolah Dasar (SD) di Karawang yang menampung lebih dari 1.000 siswa.

Baca Juga:

Penandatanganan MoU penting ini turut disaksikan dan dihadiri langsung oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh.

Melalui program tersebut, SANY berkomitmen memperbaiki kondisi bangunan serta fasilitas sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang jauh lebih layak, aman, dan nyaman bagi para siswa maupun tenaga pendidik.

Deputy GM & Director Government Relations SANY Group Indonesia, Saanjay Shamdasani mengungkapkan kolaborasi ini merupakan bentuk nyata kontribusi perusahaan yang melampaui batas-batas aktivitas bisnis komersial.

Baca Juga:

"Bagi SANY, tanggung jawab kami tidak berhenti pada penyediaan alat berat dan solusi industri," ujar Saanjay dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (13/11/2026).

Ia menambahkan, perbaikan sekolah yang melayani lebih dari seribu anak didik ini memiliki makna yang sangat mendalam.

SANY Group Indonesia mendukung renovasi salah satu Sekolah Dasar (SD) di Karawang yang menampung lebih dari 1.000 siswa.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   sany sany group CSR SANY renovasi sekolah pemkab karawang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU