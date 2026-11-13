SANY Group Indonesia Gandeng Pemkab Karawang, Wujudkan Komitmen CSR Lewat Perbaikan Sekolah

jabar.jpnn.com, KARAWANG - SANY Group Indonesia kembali mempertegas komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan di Tanah Air.

Kali ini, perusahaan produsen alat berat tersebut menggandeng Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Sebagai langkah pembuka dari kerja sama jangka panjang ini, SANY memfokuskan diri pada sektor pendidikan dengan mendukung renovasi salah satu Sekolah Dasar (SD) di Karawang yang menampung lebih dari 1.000 siswa.

Penandatanganan MoU penting ini turut disaksikan dan dihadiri langsung oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh.

Melalui program tersebut, SANY berkomitmen memperbaiki kondisi bangunan serta fasilitas sekolah guna menciptakan lingkungan belajar yang jauh lebih layak, aman, dan nyaman bagi para siswa maupun tenaga pendidik.

Deputy GM & Director Government Relations SANY Group Indonesia, Saanjay Shamdasani mengungkapkan kolaborasi ini merupakan bentuk nyata kontribusi perusahaan yang melampaui batas-batas aktivitas bisnis komersial.

"Bagi SANY, tanggung jawab kami tidak berhenti pada penyediaan alat berat dan solusi industri," ujar Saanjay dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Jumat (13/11/2026).

Ia menambahkan, perbaikan sekolah yang melayani lebih dari seribu anak didik ini memiliki makna yang sangat mendalam.