Kementan Percepat Transformasi Digital Kehumasan, 80 Pegawai Dilatih Gunakan AI Generatif

jabar.jpnn.com, BOGOR - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat transformasi digital di bidang kehumasan melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) generatif.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelatihan produksi konten komunikasi publik yang diikuti 80 perwakilan pranata humas dan pengelola media dari berbagai unit kerja di lingkungan Kementan.

Kegiatan bertajuk "Pelatihan AI Generatif untuk Konten Humas: Workshop Pemanfaatan AI Generatif untuk Produksi Konten Komunikasi Publik Kementerian Pertanian" tersebut berlangsung selama tiga hari, 10–12 November 2026, di Bogor, Jawa Barat.

Pelatihan diselenggarakan secara hibrida, yakni melalui pertemuan tatap muka dan daring.

Sebanyak 80 peserta dibagi ke dalam empat kelas pendampingan untuk memastikan proses pembelajaran dan praktik pemanfaatan teknologi AI berjalan efektif.

Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Bagian Umum Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementerian Pertanian, Bekti Subagja, A.Pi., M.Si.

Dalam sambutannya, Bekti menegaskan bahwa penguasaan teknologi AI generatif kini menjadi kebutuhan strategis bagi insan kehumasan, terutama dalam menghadapi perkembangan komunikasi digital yang semakin dinamis.

Menurutnya, teknologi AI dapat menjadi sarana pendukung untuk meningkatkan kecepatan dan kreativitas produksi konten, sekaligus memperluas jangkauan informasi mengenai program serta inovasi modernisasi pertanian kepada masyarakat.