JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Wanoja Perjuangan Buka Peluang Masa Depan Anak Binaan LPKA Lewat Pelatihan Cukur Rambut

Wanoja Perjuangan Buka Peluang Masa Depan Anak Binaan LPKA Lewat Pelatihan Cukur Rambut

Kamis, 12 November 2026 – 15:16 WIB
Wanoja Perjuangan Buka Peluang Masa Depan Anak Binaan LPKA Lewat Pelatihan Cukur Rambut - JPNN.com Jabar
Puluhan anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung mendapat kesempatan mempelajari keterampilan mencukur rambut yang digelar oleh Wanoja Perjuangan Jawa Barat bersama DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu berlangsung pada Rabu (11/11/2026). Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 30 anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung mendapat kesempatan mempelajari keterampilan mencukur rambut.

Keahlian tersebut diharapkan bisa menjadi bekal bagi mereka untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha setelah kembali ke masyarakat.

Pelatihan yang digelar Wanoja Perjuangan Jawa Barat bersama DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu berlangsung pada Rabu (11/11/2026).

Baca Juga:

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Barat dan difasilitasi LPKA Kelas II Bandung.

Ketua Wanoja Perjuangan Jawa Barat Setyowanti Anggi Surono mengatakan, pelatihan keterampilan menjadi salah satu cara memberikan kesempatan kepada anak binaan untuk mengembangkan potensi diri.

Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh ruang untuk belajar dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan.

Baca Juga:

“Kami meyakini bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Karena itu, penting bagi kita untuk memberikan dukungan, ruang belajar, serta kesempatan kepada mereka agar dapat menggali potensi yang dimiliki,” ujar Anggi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (12/11/2026).

Dia berharap pelatihan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan sesaat. Anak-anak binaan diharapkan terus mengasah kemampuan mencukur rambut yang sudah diperkenalkan melalui latihan mandiri.

Wanoja Perjuangan Jawa Barat bersama PDI Perjuangan membekali anak binaan LPKA Bandung dengan keterampilan yang punya nilai ekonomi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Wanoja Perjuangan Jawa Barat pelatihan cukur rambut anak binaan LPKA Kanwil Ditjenpas Jawa Barat PDI Perjuangan Jawa Barat dpd pdip jabar

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU