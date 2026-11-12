Wanoja Perjuangan Buka Peluang Masa Depan Anak Binaan LPKA Lewat Pelatihan Cukur Rambut

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 30 anak binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung mendapat kesempatan mempelajari keterampilan mencukur rambut.

Keahlian tersebut diharapkan bisa menjadi bekal bagi mereka untuk mencari pekerjaan atau membuka usaha setelah kembali ke masyarakat.

Pelatihan yang digelar Wanoja Perjuangan Jawa Barat bersama DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu berlangsung pada Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Barat dan difasilitasi LPKA Kelas II Bandung.

Ketua Wanoja Perjuangan Jawa Barat Setyowanti Anggi Surono mengatakan, pelatihan keterampilan menjadi salah satu cara memberikan kesempatan kepada anak binaan untuk mengembangkan potensi diri.

Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh ruang untuk belajar dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan.

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“Kami meyakini bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Karena itu, penting bagi kita untuk memberikan dukungan, ruang belajar, serta kesempatan kepada mereka agar dapat menggali potensi yang dimiliki,” ujar Anggi dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (12/11/2026).

Dia berharap pelatihan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan sesaat. Anak-anak binaan diharapkan terus mengasah kemampuan mencukur rambut yang sudah diperkenalkan melalui latihan mandiri.